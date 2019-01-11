Тренера по гребле будут судить по делу о гибели подростка в Днепре

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области изучила и направила в суд Октябрьского района Могилева уголовное дело по обвинению 24-летней девушки в служебной халатности, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Жительница Могилева обвиняется в служебной халатности по ст.428 УК (неисполнении и ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека). Утром 26 июня 2018 года тренер-преподаватель спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием проводила тренировку на открытой воде в спортивной акватории реки Днепр. "На тренировке она допустила 14-летнего спортсмена-учащегося к занятию на открытой воде без принятия зачета по плаванию. Она не ознакомила его с правилами техники безопасности, профилактики травматизма, предупреждения несчастных случаев. При этом поручила выйти на воду и самостоятельно догонять основную группу учащихся после получения гребной академической одиночной лодки, спасательного жилета и весел", - отметили в прокуратуре.

Несовершеннолетний спустился на воду без спасательного жилета и в отсутствие контроля тренера стал догонять по реке группу учащихся, которую тренер сопровождала на катере. "Бездействие привело к тому, что подросток вышел из зоны спортивной акватории, предназначенной для групп начальной подготовки. Около 11.40 на Днепре в районе ул.Златоустовского и ул.Правобережной гребная академическая одиночная лодка с подростком опрокинулась. Смерть несовершеннолетнего наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей водой при утоплении", - проинформировали в прокуратуре.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемой. Ранее примененная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.-0-