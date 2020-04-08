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08 апреля 2020, 20:32

Третий за сутки крупный лесной пожар зафиксирован в Гомельской области

Фото Министерства лесного хозяйства
Фото Министерства лесного хозяйства
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Два крупных лесных пожара тушат в Гомельской области

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий за сутки крупный лесной пожар зафиксирован в Гомельской области. Новый очаг обнаружен в Демидовском лесничестве ГСЛХУ "Наровлянский спецлесхоз", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Предположительно, горит 300 га леса. На ликвидацию очага брошены все возможные силы", - рассказали в пресс-службе.

По сообщениям Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, изначально пожар шел полосой в 500 м. Позже разделился на две части. Население не пострадало. Тушение продолжается. Помимо техники лесохозяйственных учреждений привлечены десятки людей, задействована авиация МЧС.

Ранее государственная лесная охрана Гомельской области обнаружила два крупных очага в Лельчицком лесхозе и Чечерском спецлесхозе. Предполагается, что общая площадь возгораний составит не менее 300 га. С огнем борются несколько сотен человек - работники сразу нескольких лесхозов области.

Два крупных лесных пожара тушат в Гомельской областиДва крупных лесных пожара тушат в Гомельской области
Наиболее сложная ситуация складывается в Лельчицком лесхозе. О наличии возгорания в Гребеневском лесничестве здесь стало известно в 4 часа утра. Пожар был обнаружен лесной охраной.

С начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло уже больше 270 случаев возгорания. Основная причина - выжигание сухой растительности. При порывистом ветре огонь быстро распространяется и за считанные минуты повреждает десятки гектаров леса.

В нынешней ситуации районные исполнительные комитеты начали ограничивать посещение лесов. По состоянию на 20.00, ограничения действуют уже в 32 регионах страны. Посещение лесов временно запрещено на территории всей Гомельской области, в отдельных районах Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Ознакомиться с перечнем можно на специальной интерактивной карте Министерства лесного хозяйства.-0-

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Гомельская область лесное хозяйство Министерство лесного хозяйства МЧС пожар
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