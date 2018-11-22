Третьеклассник обокрал машину в Малорите

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите третьеклассник совершил кражу из незапертого автомобиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Брестской области.

Инцидент произошел вечером 7 ноября. С заявлением в милицию обратился 34-летний житель города. Мужчина сообщил, что из его незапертого автомобиля "Мерседес-Бенц-Спринтер", стоявшего вблизи дома, похищены видеорегистратор, мультитул, фонарик, и нож. Общая стоимость похищенного составила Br251. По отпечаткам пальцев оперативники угрозыска быстро вычислили вора. Им оказался ученик третьего класса одной из школ райцентра, проживающий в одном доме с потерпевшим.

РОСК возбудил по факту уголовное дело по ч.1 ст.205 (тайное похищение имущества (кража) УК. Поскольку субъект преступления не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, дело будет прекращено. По результатам расследования будет дана правовая оценка воспитательных действий родителей. Мальчика поставят на профилактический учет.

Все украденное имущество возвращено владельцу. Ребенок из вполне благополучной семьи, до этого ни он, ни его родители в поле зрения правоохранителей не попадали.-0-