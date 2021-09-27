"Трезвый водитель": в Минске за выходные задержаны 27 пьяных за рулем

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время проведения акции ГАИ 24-26 сентября были задержаны 27 пьяных водителей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 24 по 26 сентября в Минске проходила профилактическая акция "Трезвый водитель", направленная на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. "По итогам трех дней сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны 27 нетрезвых водителей. Помимо этого, инспекторами пресечено 95 фактов управления транспортными средствами бесправниками", - отметили в ведомстве.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в милицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии и грубо нарушают правила дорожного движения.-0-