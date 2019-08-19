Три авто сгорели в Гомельской области за выходные

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля сгорели в Гомельской области за минувшие выходные, сообщили БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

Первое сообщение о пожаре легкового автомобиля в Жлобине поступило около полуночи 16 августа. Поврежден "Рено", а также лакокрасочное покрытие рядом стоявшего "Опеля". Также 17 августа в 16.21 информация о горящем ВАЗ-2109 в Калинковичах была передана спасателям районного подразделения. Легковушка уничтожена огнем. В обоих случаях пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Поздним вечером того же дня загорелся автомобиль в Хойниках. Огнем уничтожен "Фольксваген". Пострадавших нет. В этом случае рассматривается версия с занесением постороннего источника пламени неустановленным лицом (поджог).

В управлении МЧС напомнили автовладельцам о необходимости тщательно следить за состоянием машин, особенно за топливопроводами и проводкой.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС