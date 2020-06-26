Три авто столкнулись на перекрестке в Минске

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Минске, одна машина опрокинулась. Двое водителей доставлены в больницу, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла на перекрестке пр.Победителей и ул.Нарочанской. По предварительной информации, водитель "Джили" ехал по проспекту со стороны ул.Радужной в направлении ул.Ратомской и столкнулся с автомобилем "Киа". Тот двигался по ул.Нарочанской со стороны ул.Тимирязева.

"От столкновения "Киа" развернуло и отбросило в "Фольксваген", двигавшийся по ул.Тихой. Далее "Джили" отбросило на бордюрный камень, в результате чего транспортное средство опрокинулось", - проинформировали в ГАИ.

Водители "Киа" и "Джили" с травмами доставлены в учреждение здравоохранения. По предварительной информации, водитель "Джили" ехал не на зеленый свет.-0-