Три авто за сутки горели в Витебской области

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три пожара, в которых повреждены или уничтожены автомобили, зарегистрированы в Витебской области за сутки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Сообщение о первом из них поступило спасателям 16 марта в 10.22. Горел легковой автомобиль по ул.Южной в Орше. В результате в автомобиле Opel Vectra поврежден салон.

В тот же день около 19.26 поступило сообщение о пожаре в доме в д.Вольберовичи Докшицкого района. Огнем уничтожены пристроенный гараж и легковой автомобиль, а также кровля в доме, повреждены стены и имущество.

Примерно в 00.46 17 марта пришла информация о возгорании грузового автомобиля по ул.Ореховской в Витебске. Огнем уничтожен IVECO Eurocargo ML 75.

Во всех случаях устанавливают причину пожара.-0-