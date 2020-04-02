Три автомобиля горели на стоянке в Новополоцке

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке на стоянке возле дома горели три автомобиля. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Информация о возгорании автомобиля по улице Я.Коласа поступила 1 апреля в 15:29. По прибытии спасателей к месту вызова горели три машины: "Волга", "Рено-Логан", "Ауди-А6". Пожар локализовали и ликвидировали за пять минут, однако огонь успел повредить все три автомобиля.

Проводится проверка. Рассматриваемая версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото МЧС