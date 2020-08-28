Три автомобиля горели ночью на ул.Маяковского в Минске

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на улице Маяковского в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 1.22 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Маяковского. Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, "Фольксваген" был охвачен пламенем. Огнем повреждены и припаркованные рядом авто "Шкода" и "Хендэ".

В 1.33 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Автомобили значительно повреждены.

Фото Минского городского УМЧС

Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - поджог.-0-