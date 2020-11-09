Три автомобиля сгорели на штрафстоянке в Петрикове

Фото Гомельского областного управления МЧС
9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три легковых автомобиля сгорели на штрафстоянке в Петрикове, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре на территории штрафстоянки, собственником которой является КУП "Петриковский райжилкомхоз", поступила спасателям 8 ноября в 3.12. Огонь уничтожил три легковых автомобиля. Пострадавших нет.
Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемые версии - поджог и неосторожное обращение с огнем.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС