Три автомобиля сгорели на штрафстоянке в Петрикове

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три легковых автомобиля сгорели на штрафстоянке в Петрикове, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре на территории штрафстоянки, собственником которой является КУП "Петриковский райжилкомхоз", поступила спасателям 8 ноября в 3.12. Огонь уничтожил три легковых автомобиля. Пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемые версии - поджог и неосторожное обращение с огнем.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС