Три автомобиля столкнулись на пр.Независимости в Минске

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости произошло тройное столкновение авто, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вечером 27 января.

"Водитель автомобиля "Рено", двигаясь по проспекту со стороны ул. Стариновской в направлении ул. Рогачевской, напротив дома 191Б совершил столкновение с движущимся попутно автомобилем "Лада". Когда машины ожидали ГАИ, на них совершил наезд автомобиль "Ауди". В результате "Рено" отбросило на встречную полосу движения проспекта, а "Ауди" продолжил двигаться и въехал в осветительную мачту", - рассказали подробности в ГАИ.

Пострадала 33-летняя водитель "Ауди", которая была доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

Госавтоинспекция обращается к водителям с напоминанием обязательно соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки. И необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения.-0-