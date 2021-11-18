Три автомобиля столкнулись на пр.Независимости в Минске: есть пострадавшая

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три иномарки столкнулись на проспекте Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 10.00 водитель автомобиля "Ауди", двигаясь по проспекту Независимости со стороны проспекта Машерова в направлении улицы Дорошевича, при перестроении не уступил дорогу автомобилю "Вольво" и столкнулся с ним. После удара автомобили вылетели на полосу встречного движения и протаранили "Ниссан". В результате ДТП пострадала 31-летняя женщина, водитель автомобиля "Ниссан", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-