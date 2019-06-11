11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля столкнулись в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале ГАИ со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасию Забавскую, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 7.50. Двигавшийся по улице Селицкого во второй полосе КамАЗ при перестроении не уступил дорогу "Форду", который ехал попутно справа. Легковушку отбросило в сторону, после чего она столкнулась с "Москвичом" во второй полосе. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

В ГАИ напомнили, что водитель при перестроении должен уступить дорогу тем транспортным средствам, которые движутся по ним прямо - попутно, без изменения их направления движения. Ситуация, когда два автомобиля, которые едут бок о бок, одновременно начинают перестроение, регулируется правилом "помехи справа": транспортное средство справа имеет преимущество в движении при перестроении.-0-