Три автомобиля столкнулись в Толочинском районе

3 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Два человека пострадали в результате тройного столкновения машин в Толочинском районе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня на трассе М1 Брест-Минск-граница Российской Федерации неподалеку от деревни Муравничи. Здесь столкнулись автомобили Seat Leon, Hyundai Solaris и Ford Galaxy.

"Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, водитель Seat не справился с управлением, пересек разделительную полосу и выехал на встречную, где столкнулся с автомобилем Hyundai. После этого в Hyundai врезался двигавшийся в попутном направлении Ford", - рассказали в управлении ГАИ.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате ДТП 39-летняя и 17-летний пассажиры автомобиля Hyundai Solaris получили телесные повреждения и госпитализированы в Толочинскую центральную районную больницу. Водители и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.-0-