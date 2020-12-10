Три брестчанки незаконно оказывали косметические услуги

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области привлек к административной ответственности трех женщин за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу экономического суда.
Женщины без лицензии оказывали услуги эпиляции с использованием аппарата 1S PRO торговой марки Innovatione. Брестчанки полагали, что работают законно, не считая это оборудование медицинской техникой. Ежемесячно они уплачивали единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Экономический суд Брестской области пришел к выводу, что действия женщин подпадают под ч.1-1 ст.12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность без госрегистрации).
"Необходимость государственной регистрации для таких услуг обусловлена тем, что для использования аппарата 1S PRO нужно получить лицензию в Министерстве здравоохранения на право медицинской деятельности. Получить ее могут только юридические лица, зарегистрированные в Беларуси индивидуальные предприниматели и иностранные организации с учетом ограничений, установленных законодательными актами", - пояснили в суде.
По постановлению Совета Министров, процедуры фотоэпиляции, лазерной эпиляции, электроэпиляции, ЭЛОС-эпиляции относятся к медицинской деятельности по физиотерапии и подлежат лицензированию.
Суд назначил брестчанкам штраф пять базовых величин, что составляет Br135.
Судебные постановления не обжаловались и вступили в законную силу.-0-