Три человека отравились угарным газом в Гомельской области

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за минувшие сутки три человека отравились угарным газом, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Утром 13 декабря поступила информация о госпитализации с отравлением угарным газом женщины из агрогородка Красный Берег Жлобинского района. Выяснилось, что 60-летняя пенсионерка пришла в гости к подруге и осталась ночевать. Около 2.00 проснулась, почувствовав себя плохо, и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Причина отравления угарным газом - преждевременное закрытие задвижки дымохода печи.

В Добруше пенсионерка 1936 года рождения и ее племянник 1975 года рождения почувствовали себя плохо сегодня около 3.40. Прибывшие по вызову медработники диагностировали у обоих отравление угарным газом средней степени тяжести. Мужчину и женщину доставили в райбольницу.

В МЧС напомнили, что преждевременное закрытие заслонки печи приводит к отравлению угарным газом. "Он не имеет ни цвета, ни запаха и образуется при любых видах горения. Поэтому заканчивать топить печь необходимо не менее чем за два-три часа до сна. При этом всегда нужно убедиться, что угли полностью прогорели", - отметили в областном управлении.-0-