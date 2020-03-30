Три человека погибли из-за природных пожаров с начала года в Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,4 тыс. природных пожаров произошло в Беларуси с начала года, из-за которых погибли три человека. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Андрей Юржиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на 6.00 30 марта в Беларуси произошло 1412 пожаров в экосистемах: 80 лесных, 12 торфяных и 1 320 пожаров травы и кустарников. По предварительным данным, три человека погибли, 6 пострадали, уничтожено 13 хозпостроек и 11 повреждено", - проинформировал Андрей Юржиц. Более 240 пожаров обнаружили с помощью спутникового мониторинга.

Общая площадь природных пожаров - почти 600 га. МЧС традиционно работает над предотвращением подобных возгораний. Определены группировки сил и средств для борьбы с ними, есть алгоритм действий. Спасатели работают вместе с Минлесхозом и Минсельхозпродом, организованы рейды в выходные и праздничные дни - чтобы не допускать пожаров. Авиация МЧС готова к патрулированию и тушению.

По данным Министерства лесного хозяйства, на 30 марта ведомством зарегистрирован 101 случай лесных пожаров - общая площадь составляет свыше 194 га. "Наибольший удельный вес по площади, пройденной лесными пожарами, у нас приходится на лесхозы Брестского и Гомельского лесохозяйственных объединений. Основные причины - переход огня на лес при выжигании сухой растительности", - рассказал начальник отдела профилактики правонарушений и использования государственного имущества Минлесхоза Александр Угрин.

Для подготовки к пожароопасному сезону уже проведено 15 тыс. км минерализованных полос. В системе Минлесхоза для тушения возгораний есть более 250 пожарно-химических станций и свыше 660 пунктов противопожарного инвентаря.

Кроме этого, работает и многоуровневая система мониторинга за состоянием леса. Есть 650 наблюдательных вышек и матч, практически 90% из них оборудованы системами видеонаблюдения. Патрулировать лес с воздуха может авиация МЧС.

Выполняется и программа строительства пожарно-наблюдательных вышек и матч на 2018-2020 годы. К текущему году были построены 95 вышек, установлена 141 система видеонаблюдения. "Реализация этой программы практически на 100% позволит обеспечить видеомониторингом всю территорию лесного фонда", - отметил Александр Угрин.-0-