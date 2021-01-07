Три человека погибли при пожарах в Барановичах за сутки

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при пожарах в Барановичах за минувшие сутки, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Так, 6 января в 6.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Погиб хозяин квартиры и его сожительница. В результате возгорания повреждены внутренняя отделка, имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

В 20.14 МЧС стало известно о пожаре в жилом доме. Повреждено перекрытие, уничтожена кровать, повреждена мебель, имущество в двух комнатах, закопчены стены и потолок в доме. Погиб проживавший в доме племянник хозяйки дома. Причина инцидента устанавливается.-0-