Три человека погибли при пожарах в Гомельской области

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки при пожарах в Гомельской области погибли три человека, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Так, в деревне Грабовка по ул. 8 Марта горел частный дом. При проведении работ спасателями на полу в горящей комнате обнаружен сын хозяйки дома и находившийся в гостях мужчина, оба без признаков жизни. Медики констатировали смерть мужчин.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар, к тому времени огонь уничтожил имущество в комнате. Закопчены потолочное перекрытие и стены в доме.

Как наиболее вероятная причина пожара рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем при курении.

По этой же причине, предположительно, произошел пожар нежилого дома в городе Добруш по ул. Ленина. Работники МЧС зашли в горящий дом для разведки и на полу в комнате обнаружили человека (предположительно, хозяина дома) без признаков жизни. Огонь уничтожил кровать и постельные принадлежности в комнате, повреждены потолочное перекрытие и кровля.

Всего за сутки в регионе произошло 9 пожаров. В Житковичах и Рогачеве 6 ноября горели бани, в первом случае деревянная, во втором - кирпичная. В Буда-Кошелево произошло возгорание в помещении кирпичного сарая, а в деревне Хочень Житковичского района - кирпичной хозпостройки. Во всех случаях никто не пострадал, причины ЧП выясняются, в основном среди версий - неосторожное обращение с огнем.

Занесение постороннего источника пламени, предположительно, стало причиной пожара в двухкомнатной квартире в Гомеле по ул. Портовой.

Также вечером 6 ноября горел блочный дачный дом в деревне Ситняки Речицкого района (СТ "Верас-Ситняки"). А во втором часу ночи 7 ноября пожар произошел в деревянной бане в деревне Струки Буда-Кошелевского района.-0-