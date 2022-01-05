Три человека погибли при пожарах в Минской области

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области при пожарах погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

4 января в 11.23 в МЧС поступило сообщение о пожаре в строящемся жилом доме в деревне Белая Лужа Слуцкого района. На пожаре обнаружен погибший хозяин (1959 года рождения), неработавший.

В этот день в 14.58 сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Нивное Столбцовского района, принадлежащем пенсионерке. На пожаре обнаружены погибшие сыновья хозяйки (1979 и 1983 года рождения).

Причины пожаров устанавливаются. -0-