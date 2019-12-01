Три человека погибли при пожаре в доме под Логойском

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое парней и девушка погибли при пожаре в доме под Логойском, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 3.07 спасателям поступило сообщение о горящем деревянном нежилом доме в д.Селец Логойского района. "В результате пожара погибли двое парней 1995 и 1998 годов рождения и 18-летняя девушка. До прибытия подразделений МЧС самостоятельно покинула горевший дом девушка 2001 года рождения", - рассказали в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Логойский РОСК проводит проверку. На месте происшествия работают следователи и эксперты. "В качестве одной из приоритетных причин пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Более детальные обстоятельства и причины произошедшего будут установлены по результатам экспертиз", - проинформировали в Следственном комитете.-0-