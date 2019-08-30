Три человека погибли при пожаре в Гомеле

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре квартиры в многоэтажном доме погибли три человека, один - в реанимации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на 8-м этаже 9-этажного дома по улице Народного Ополчения областного центра поступило спасателям 30 августа в 2.22. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили троих погибших - двух женщин и мужчину. Хозяина квартиры - мужчину 1964 года рождения доставили в реанимацию.

Пожар ликвидировали в 2.45. Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-