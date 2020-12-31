Три человека погибли при пожаре в Гомельском районе

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при пожаре в Кореневке Гомельского района, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Тревожный сигнал о пожаре жилого дома поступил 30 декабря в 8.11. В одной из комнат на кровати спасатели обнаружили пенсионерку 1942 года рождения, работники скорой медицинской помощи констатировали смерть женщины. В горевшей комнате нашли тела сына хозяйки дома (1974 года рождения) и ее 74-летнего мужа.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит Гомельский РОСК.

В управлении МЧС отметили, что всего за прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы 7 пожаров, на которых погибли 6 человек.-0-