Три человека погибли при пожаре в Гомельском районе

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при пожаре в Зябровке Гомельского района, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сигнал о ЧП поступил 11 октября в 5.23. Когда спасатели прибыли к месту вызова, горела кровля одноэтажного четырехквартирного жилого дома.
Хозяин квартиры №1 - пенсионер 1956 года рождения. Со слов соседей, характеризовался отрицательно. В этой квартире на полу в комнате обнаружили мужчину и его сестру, которые были в гостях у хозяина квартиры. В соседней комнате нашли и хозяина без признаков жизни. Спасатели вынесли всех на чистый воздух. Работники скорой медицинской помощи констатировали смерть двух мужчин и женщины.
Пожар потушили. Огонь уничтожил кровлю, 30 кв.м потолочного перекрытия, повреждено имущество в квартирах, закопчены стены и потолок.
Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. Психолог областного управления МЧС оказал экстренную кризисную психологическую помощь соседям и родственникам погибших. -0