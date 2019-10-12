Три человека погибли при пожаре в Кличевском районе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Кличевском районе Могилевской области погибли три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило вечером 11 октября, в 22.18. Горел частный жилой дом в деревне Леневка. В результате погиб нигде не работающий хозяин дома (1977 года рождения), а также его гости - жители деревни Ореховка, тоже неработающие (1973 и 1977 года рождения). Огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-