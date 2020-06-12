Три человека погибли в ДТП под Минском

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в ДТП погибли три человека. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 11 июня около 20.00 в районе на 28-го км автодороги Р58 Минск - Мядель. Водитель Mercedes с российскими номерами ехал из Минска в направлении Мяделя. По предварительной информации, он не справился с управлением. В итоге выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров Toyota погибли на месте. Водитель Mercedes не пострадал, а его жена с двумя детьми 9 и 17 лет с травмами доставлены в больницу", - проинформировала Ольга Чемоданова.

На месте происшествия работали следователи, эксперты ГКСЭ, спасатели, медики, сотрудники ГАИ.

Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК.-0-

Фото из Telegram-канала МВД