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24 июля 2020, 07:31

Три человека погибли в ДТП под Скиделем

Фото УГАИ МВД
Фото УГАИ МВД

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Скиделем легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, три человека погибли. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 3 часов ночи на ремонтируемом участке трассы М6 под Скиделем. По предварительной информации, 32-летний водитель "Мерседеса" выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

"От удара "Мерседес" загорелся. В салоне находились четверо молодых людей. Трое из них скончались на месте. Четвертый пассажир, девушка, доставлена в больницу в тяжелом состоянии", - рассказала Ольга Чемоданова.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный проезд транспорта.-0-

Фото УГАИ МВД

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