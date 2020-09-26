Три человека погибли в ДТП в Барановичском районе

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в ДТП погибли три человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По предварительной информации, около часа ночи 26 сентября 35-летний водитель автомобиля Audi А6 вблизи деревни Тартаки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом MAN под управлением 24-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Audi и ехавшие с ним в качестве пассажиров 42-летняя женщина и 31-летний мужчина скончались на месте происшествия. Водитель автопоезда не пострадал.

Следователи вместе с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. Проводятся неотложные следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-