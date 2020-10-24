Три человека погибли в ночной аварии в Минске

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ночной аварии в Минске погибли три человека. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Трагическое ДТП случилось сегодня около часа ночи. Автомобиль Volkswagen Polo двигался по Игуменскому тракту со стороны ул.Шпилевского в направлении ул.Лучины. Вблизи дома №30 водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. В результате аварии погибли три человека: один (2001 года рождения) в машине, еще двое (2003 года рождения) - в больнице.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты. Назначен комплекс экспертиз, устанавливаются все обстоятельства ДТП, в том числе кто управлял транспортным средством.-0-