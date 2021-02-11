Три человека погибли за сутки на пожарах в Ивьевском районе

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Ивьевском районе на пожарах погибли три человека, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Тревожный сигнал о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в деревне Сураж поступил спасателям 10 февраля в 16.05. Погибли хозяин 1963 года рождения и его гостья 1966 года рождения. Огонь повредил пол в жилой комнате, закопчены стены, потолок. Причина произошедшего устанавливается.

Еще один пожар со смертельным исходом произошел в агрогородке Лаздуны-1. Горела квартира одноэтажного трехквартирного дома. Ее хозяин 1936 года рождения погиб. В жилье уничтожены кровля и частично перекрытие, повреждены стены и имущество. Причину случившегося выясняют.-0-