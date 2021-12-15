Три человека погибли за сутки при пожарах в Гродненской области

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за сутки при пожарах погибли три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.
В МЧС 14 декабря в 12.39 поступило сообщение о пожаре шалаша на берегу озера Молочное возле агрогородка Поречье Гродненского района. В результате шалаш уничтожен. При осмотре места обнаружен погибший человек.
Сегодня в 0.34 стало известно о возгорании в жилом доме в деревне Белогруда Лидского района. Уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. Обнаружены два погибших человека.
Причина инцидентов устанавливается.-0-