Три человека погибли за сутки при пожарах в Могилевской области

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5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли за минувшие сутки при пожарах в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в МЧС. Один из пожаров произошел в частном жилом доме в деревне Галичи Климовичского района. Погиб 57-летний мужчина. В результате пожара уничтожена кровля и имущество, повреждено перекрытие и стены дома. В Быхове тоже загорелся частный жилой дом. Погиб 61-летний хозяин, который проживал один. В результате пожара было повреждено перекрытие и имущество в доме. Горела квартира на пятом этаже пятиэтажки в Костюковичах. Работники МЧС спасли 64-летнюю хозяйку, ее госпитализировали в Костюковичскую центральную районную больницу. При пожаре погиб ее 62-летний сожитель. Предполагается, что причиной всех трех пожаров стало неосторожное обращение с огнем при курении.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!