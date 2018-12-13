Три человека попали в больницу после столкновения BMW и маршрутки в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водителя BMW и двух пассажиров маршрутки госпитализировали после столкновения легковушки и микроавтобуса, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вчера около 19.40 в районе пересечения улиц Максима Горецкого и Мазурова. "Водитель автомобиля BMW двигался по улице Максима Горецкого и при повороте на Мазурова столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, который ехал по Горецкого в направлении Шаранговича. Водитель BMW и двое пассажиров микроавтобуса были доставлены в больницу", - рассказали в ГАИ. Также в результате ДТП механические повреждения получил автомобиль Peugeot - авто наехало на отломанные части кузова.

По факту ДТП проводится проверка. На место выбывали сотрудники столичной Госавтоинспекции и представитель управления ГКСЭ по Минску.-0-