Три человека пострадали после опрокидывания легковушки в Шумилинском районе

25 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Шумилинском районе опрокинулся легковой автомобиль, три человека получили травмы, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 25 апреля около 18.00 на гравийной дороге Оболь-Леоново-Мишковичи-Лежни вблизи деревни Заборье. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы, их доставили в больницу.

По предварительной информации, водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В момент происшествия троих из компании выбросило из салона автомобиля, четвертого из поврежденной машины деблокировали сотрудники МЧС.

По факту ДТП проводится проверка. Взяты биоанализы.-0-