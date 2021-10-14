Три человека пострадали при лобовом ДТП в Столинском районе

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе при лобовом ДТП травмы получили три человека, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 13 октября около 8.35 на 139-м км дороги Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин между деревнями Радчицк и Глинка. По предварительной информации, автомобиль "Ауди 80" под управлением 50-летнего жителя Столина при обгоне попутного транспорта выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Гольф" под управлением 40-летнего жителя Столинского района. В результате происшествия водитель и 50-летний пассажир "Ауди", а также 50-летняя пассажирка "Фольксвагена" с травмами госпитализированы в Столинскую ЦРБ. Легковушки получили серьезные механические повреждения.

С начала года на территории области произошло 21 лобовое столкновение, в которых 11 человек погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести. Госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости быть собранным и сконцентрированным за рулем, не отвлекаться на гаджеты. Не следует начинать обгон при плохой видимости на дороге (туман, дождь, снег), а также при недостаточно качественном или скользком дорожном покрытии. При обгоне нужно анализировать дистанцию между своим и встречным автомобилем. На дороге, как и в спорте, порой все решают секунды.-0-