Три человека пострадали при пожарах в Гомельской области

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за минувшие сутки при пожарах пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Так, в Калинковичском районе при самостоятельном тушении пожара пострадал пенсионер. В 5.23 спасатели получили сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Хобное. 68-летний хозяин получил ожоги 1-3 степени. Пенсионер доставлен в больницу.
В 21.30 в МЧС поступило сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового товарищества "Скиток-1" возле деревни Скиток Гомельского района. В результате пожара пострадал 42-летний хозяин, который с ожогами 1-2 степени госпитализирован.
Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Рудня-Нисимковичская Чечерского района поступило в 21.50. До прибытия подразделений МЧС спасен неработающий 60-летний хозяин, который с отравлением продуктами горения госпитализирован.
Причины пожаров выясняются.-0-