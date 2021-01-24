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24 января 2021, 11:44

Три человека пострадали при пожарах в Гомельской области

Фото Гомельского областного управления МЧС
Фото Гомельского областного управления МЧС

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за минувшие сутки при пожарах пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Так, в Калинковичском районе при самостоятельном тушении пожара пострадал пенсионер. В 5.23 спасатели получили сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Хобное. 68-летний хозяин получил ожоги 1-3 степени. Пенсионер доставлен в больницу.

В 21.30 в МЧС поступило сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового товарищества "Скиток-1" возле деревни Скиток Гомельского района. В результате пожара пострадал 42-летний хозяин, который с ожогами 1-2 степени госпитализирован.

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Рудня-Нисимковичская Чечерского района поступило в 21.50. До прибытия подразделений МЧС спасен неработающий 60-летний хозяин, который с отравлением продуктами горения госпитализирован.

Причины пожаров выясняются.-0-

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