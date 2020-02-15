Три человека пострадали при столкновении авто в Минске

Фото из архива
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием двух транспортных средств произошло на проспекте Дзержинского в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Любови Трепашко, сегодня около 0.15 автомобиль "Фольксваген" двигался по пр.Дзержинского со стороны пр.Жукова в направлении ул.Уманской и при повороте налево (на ул.Уманскую) не уступил дорогу движущейся во встречном направлении со стороны ул.Алибегова автомашине "Рено".
В результате аварии пострадали трое пассажиров "Рено". По факту происшествия проводится проверка.-0-