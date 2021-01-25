Три человека пострадали при столкновении легковушек в Калинковичском районе

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе при столкновении двух легковых автомобилей пострадали три человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 24 января примерно в 19.00 на дороге Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины. 21-летний водитель "Опеля" обгонял попутную машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Пежо".

В ДТП 36-летний водитель и 61-летний пассажир "Пежо", а также 25-летний пассажир "Опеля" получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Калинковичскую центральную районную больницу.

Госавтоинспекторы напомнили: при обгоне нужно обязательно убедиться, что встречная полоса свободна и маневр будет безопасен для всех участников дорожного движения. "Будьте внимательны на дороге и подбирайте скоростной режим, ориентируясь на погодные условия и состояние проезжей части", - добавили в ГАИ.-0-

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома