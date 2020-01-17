Три человека пострадали при взрыве боеприпаса в частном доме в Барановичах

Фото Барановичского ГРОЧС
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В доме у жителя Барановичей взорвался неизвестный боеприпас, пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Инцидент произошел днем 16 января. "В 15.40 поступило сообщение о взрыве неустановленного боеприпаса на территории частного дома на улице Лебединой в Барановичах. В результате взрыва получили травмы различной степени тяжести хозяин 1947 года рождения и двое его знакомых", - рассказали в МЧС. Все трое были госпитализированы.
Причина взрыва устанавливается.-0-