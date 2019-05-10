Три человека пострадали в аварии в Кобринском районе

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека. Они госпитализированы в районную больницу, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 9 мая примерно в 18.10 на автодороге Литвинки-Шиповичи. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Опель Вектра" находилась 47-летняя женщина. Водитель не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, из-за чего машина выехала в кювет и опрокинулась.

В результате водитель и два пассажира (1968 и 1996 годов рождения) получили различные травмы и были доставлены в травматологическое отделение райбольницы.

ГАИ проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-