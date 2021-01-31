Три человека пострадали в ДТП на МКАД, виновник скрылся

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на МКАД произошла серьезная авария, пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, водитель "Мицубиси" ехал по путепроводу со стороны ул.Кижеватова и при выезде на МКАД не уступил дорогу автомобилю "Рено". Машины столкнулись, "Рено" от удара отбросило в дорожное ограждение и развернуло. В результате ДТП 39-летний водитель этого автомобиля и две девушки-пассажирки (1995-го и 1996 годов рождения) с травмами доставлены в больницу.
Водитель "Мицубиси" с места происшествия скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают его местонахождение.
По факту ДТП проводится проверка.-0-