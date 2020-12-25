25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW двигался по Партизанскому проспекту со стороны ул.Буденного в направлении ул.Васнецова и при проезде кругового перекрестка на пл.Ванеева столкнулся с автомобилем Volkswagen, который следовал по кругу со стороны пр.Рокоссовского в направлении ул.Долгобродской.

В результате ДТП пассажир автомобиля BMW, а также пассажир и водитель Volkswagen получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения.-0-