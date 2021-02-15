Три человека пострадали в массовой аварии на МКАД

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на МКАД произошла массовая авария, пострадали три человека. Такая информация опубликована в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, водитель автомобиля "БМВ" ехал по внешнему кольцу МКАД. Вблизи развязки с улицей Кижеватова из-за неправильно выбранной скорости при перестроении машина ушла в неуправляемый занос. Легковушка врезалась в попутно двигавшуюся "Мазду". Затем автомобиль угодил в "Форд", "Пежо" и "Мерседес Спринтер". От удара последний отбросило в грузовой МАЗ.

Автомобили получили механические повреждения. Водитель и пассажир "БМВ", а также водитель "Форда" с травмами доставлены в больницу.

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