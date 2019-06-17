Три человека пострадали в столкновении легковушек под Островцом

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в аварии в Островецком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла на одном из перекрестков дороги Гоза - АЭС - Ошмяны. Водитель "Ниссана" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю "Иж" под управлением гражданина России. В результате аварии водители не пострадали, а вот пассажиров - двух из "Ижа", а одного из "Ниссана" - с различными травмами госпитализировали.-0-