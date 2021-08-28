28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека потерялись за сутки в лесах Витебской области, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Благодаря поисковым работам спасателей все потерявшиеся были обнаружены. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

26 августа вечером на телефон 101 Верхнедвинского района от женщины поступило сообщение о том, что ее муж 1954 года рождения на мопеде уехал в лес за грибами и заблудился. Связь с ним поддерживалась, но заряд мобильного телефона был низкий. На поиски мужчины было направлено отделение пожарного аварийно-спасательного поста, позже к нему присоединились работники районного отдела по ЧС, милиция, лесники. Спасатели включили сигнальное устройство. Мужчина по телефону сообщал, слышит звук сигнала или нет, четко или далеко. Поиски длились всю ночь, к утру потерявшийся вышел из леса навстречу спасателям на звук сигнального устройства.

В полдень 27 августа спасатели Миорского районного отдела по ЧС выезжали на поиски мужчины 1953 года рождения, который также отправился для сбора даров леса и потерялся. О том, что он заблудился, спасателям сообщила дочь. Мужчина смог выйти из леса на звук сигнального устройства.

Кроме того, вечером 27 августа в Городокском районе работники МЧС принимали участие в поисках пожилой женщины 1935 года рождения. Ее сын сообщил, что мать пошла в лес за грибами и не вернулась, связи с ней нет. Спасатели прочесывали лес, кричали, звали ее, включали сигнальное устройство. Через некоторое время женщина отозвалась. Она лежала на земле и не могла идти. Ее передали бригаде скорой медицинской помощи, от госпитализации отказалась.-0-