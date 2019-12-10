Три человека спасены на пожаре в жлобинской многоэтажке

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Непотушенная сигарета привела к пожару в многоэтажке в Жлобине: спасены три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о возгорании в одном из домов микрорайона №19 райцентра поступило 9 декабря в 17.50. Прибывшие спасатели обнаружили задымление на лестничной площадке шестого этажа.

Работники МЧС спасли хозяйку квартиры и двоих ее товарищей. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи спасенным поставлен предварительный диагноз "отравление продуктами горения". От госпитализации они отказались.

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждено кресло и личные вещи, закопчены стены и имущество на кухне.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-