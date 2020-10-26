26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три человека спасены при пожаре в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о горении двухквартирного одноэтажного дома по ул.2-ой Линейной областного центра поступило спасателям 25 октября в 23.01.
К прибытию спасателей наблюдалось задымление в доме.
Хозяйка квартиры №1 живет вместе с сыном 1963 года рождения. На момент возникновения пожара женщина 1934 года рождения была дома. Она вышла на улицу и увидела дым из квартиры №2. Пенсионерка разбудила сына, который сообщил о пожаре в МЧС. На момент прибытия спасателей жильцы квартиры находились на улице.
Во второй квартире живет один пенсионер 1953 года рождения. "На момент возникновения пожара находился в квартире, проснулся и выполз на улицу", - рассказали в областном управлении МЧС.
Спасатели обнаружили мужчину на улице. Он был в сознании, его госпитализировали.
Пожар ликвидирован. Огнем повреждено имущество в комнате второй квартиры.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС