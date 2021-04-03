Три человека спасены при пожаре в Смолевичском районе

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Станок-Водица Смолевичского района произошел пожар: из горевшей квартиры спасен муж хозяйки, из соседней эвакуирована семья пенсионеров, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о загорании в квартире на 1-м этаже дома поступило спасателям 2 апреля в 18.41. "Еще подъезжая, мы увидели дым из квартиры на первом этаже, - рассказал подробности начальник караула ПАСЧ №1 Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Хмелевский. - В составе звена газодымозащитной службы были я, старший пожарный Илья Жук и командир отделения Глеб Михайлов. Включившись в аппараты, мы направились для разведки в квартиру, где было сильное задымление. По сообщению, внутри находился человек. Мы обнаружили мужчину на полу, в дверном проеме между жилой комнатой и коридором, и быстро вынесли его на улицу. Убедившись, что внутри больше нет людей, мы подали ствол на тушение - в комнате горел матрас".

Кроме того, заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Вячеслав Родак и старший пожарный Владислав Рыбаков эвакуировали из соседней квартиры с помощью маски для спасаемого семью пенсионеров.

Пожар ликвидировали. Огонь успел уничтожить постельные принадлежности и повредить пол, но благодаря МЧС обошлось без пострадавших.

Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-