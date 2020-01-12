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12 января 2020, 10:58

Три человека стали жертвами пожаров в Минской и Гродненской областях

Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека в Минской области и один в Гродненской погибли на пожарах за дежурные сутки, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В центральном регионе горели частные дома в агрогородке Юшевичи Несвижского района и деревне Задощенье Пуховичского района. Сообщения о пожаре поступили в 18.56 и 22.25 соответственно. Другие подробности не сообщаются.

В Гродненской области пожар произошел в частном доме в деревне Бойки Слонимского района. Сигнал спасателям поступил в 23.23. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повредил стены и имущество в доме. Под обломками строительных конструкций был обнаружен погибший хозяин дома 1965 года рождения. Рассматривается версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования: была оставлена без присмотра включенная в сеть электрическая плита.

За прошедшие сутки в Гродненском регионе были зарегистрированы еще два пожара. В областном центре спасатели выезжали на вызов на проспект Янки Купалы: горела трехкомнатная квартира, расположенная на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. В деревне Новоорловичи Слонимского района огонь охватил неэксплуатируемое здание птичника. В результате сгорели дизельная тепловая пушка, распределительный щит, были повреждены конвейер автоматической подачи корма, кровля на площади 20 кв.м. В обоих случаях предполагаемой причиной пожара также называют нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

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