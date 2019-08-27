Три дня блуждала пенсионерка в лесу Дрогичинского района

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе ушедшую за грибами пенсионерку нашли на третьи сутки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Утром 23 августа 78-летняя жительница деревни Вулька Антопольская отправилась в лес за грибами. Пенсионерка проживает с двумя сыновьями. Один из них на тот момент находился в больнице, другой - на работе. Тревогу родственники забили лишь к вечеру следующего дня. В Дрогичинском РОВД незамедлительно организовали поиски пропавшей, однако сразу результатов не было. Пожилую женщину обнаружили только 25 августа у деревни Головчицы, что в 6-и км от Вульки Антопольской.

"Пенсионерка, отправляясь в лес, взяла воду и продукты питания. Это помогло ей поддерживать силы. Для оказания медицинской помощи женщину доставили в районную больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает", - отметила Наталья Сахарчук.-0-